Grønland kan ikke behandle alvorligt syge: ”En ekstra belastning at være frygteligt syg og skulle behandles i et helt fremmed land”

Alvorligt syge grønlandske patienter må flyves til Danmark for at modtage behandling, men grønlandsk patienthjem er presset. Urealistisk at behandle alt i Grønland, lyder det fra sundhedsdirektør