Grønlænderne skal til stemmeurnerne 24. april

De grønlandske vælgere skal til valg 24. april. Det har Grønlands landsting, Inatsisartut, tirsdag vedtaget på en ekstraordinær samling.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Ved valget skal der vælges 31 medlemmer til Inatsisartut.

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, der er formand for partiet Siumut, udskrev i forrige uge valg.

Han indstillede i første omgang til, at det blev afholdt enten 17. eller 24. april, men kun den sene dato indgik i forslaget, da der skulle stemmes i Inatsisartut.

Den valgdato blev tirsdag en realitet, da partiet Inuit Ataqatigiit samt Kielsens eget parti, Siumut, stemte for.

Det betyder, at de to nye partier Samarbejdspartiet og Nunatta Qutornai, der arbejder på at blive valgbare, får længere tid til at indsamle nok underskrifter.

Ifølge den grønlandske valglov er valgperioden fire år.

Der var senest valg i december 2014, men Kim Kielsen ønsker ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq, at Inatsisartut kan konstituere sig i god tid før sommerferien.

- Det vil gøre det muligt for det nye Naalakkersuisut (det grønlandske landsstyre, red.) at forberede et finanslovsforslag for 2019 med reelt politisk indhold, ligesom det vil gøre det muligt at forberede andre vigtige forslag til behandling allerede under Inatsisartuts efterårssamling i år, sagde han.

Særligt to emner ventes at fylde den grønlandske valgkamp, har Sermitsiaqs chefredaktør, Poul Krarup, tidligere forklaret Ritzau - fordeling af fiskekvoter og forholdet til Danmark.

Det skyldes, at der skal forhandles en ny fiskerilov, når det nye landsting samles.

- Fiskeriet er det eneste eksporterhverv, Grønland har. Det vil svare til, at man lavede om på forholdene for Mærsk, Lego og Novo Nordisk på en gang. Det har virkelig stor betydning, at det sker rigtigt, siger han.

