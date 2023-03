Grønland giver turister mulighed for at komme på isbjørnesafari

Grønland åbner nu for, at turister kan tage på isbjørne-sightseeing.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den grønlandske regering, Naalakkersuisut.

Det har ikke hidtil været tilladt at drive turisme med det formål at opsøge isbjørne.

Minister for udenrigsanliggender, erhverv og handel Vivian Motzfeldt (Siumut) er tilfreds med, at Grønland fremover tillader isbjørneturisme.

- Jeg er glad for, at vi nu også i Grønland kan tilbyde isbjørne-sightseeing, som man også gør i de lande, der har isbjørne.

- Det giver derfor mulighed for flere oplevelser for turister, der således gerne skal gavne vores lokale herboende turismeaktører, der med tilladelse til dette kan tilbyde denne unikke oplevelse, siger hun.

Operatører, der ønsker at tage turister med på isbjørne-sightseeing, skal først godkendes og have en tilladelse til det.

Det forudsætter, at personen har fast bopæl i Grønland.

Tilladelsen gælder ikke fangst af isbjørne.

Det kan være positivt for Grønlands økonomi, at der åbnes for isbjørneturisme, men det er vigtigt, at der sker under kontrollerede former.

Det siger afdelingschef Fernando Ugarte, Grønlands Naturinstitut, til mediet KNR.

- Det bedste for isbjørnene, hvis der skal være turisme, er, at det bliver i en kontrolleret form, så de ikke bliver skræmt væk fra området, og at folk ikke kommer for tæt på og ikke følger efter dem, siger han til KNR.

Den nye bekendtgørelse, der tillader isbjørneturisme, er godkendt af regeringen og trådte i kraft 6. marts.

Isbjørne forekommer ifølge Grønlands Naturinstitut både i Øst- og Vestgrønland og de øvrige arktiske egne.

Det anslås, at der er 20.000-25.000 isbjørne i hele Arktis.

/ritzau/