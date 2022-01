Grønland har over 500 nye coronatilfælde og slår smitterekord

Grønland registrerede lørdag det højeste antal nye coronatilfælde på et døgn under hele coronaepidemien, hvor 504 personer var testet positive for coronavirus.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Fredag blev der registreret 591 nye tilfælde, men det tal dækkede over to døgn.

- Der er således fortsat omfattende smittespredning, særligt i de større byer, men der ses nu også tiltagende smitte i flere byer og bygder, lød det fra Landslægeembedet i forbindelse med den nye smitteopgørelse ifølge Sermitsiaq.

Artiklen fortsætter under annoncen

På de grønlandske sygehuse er otte personer indlagt med coronavirus, hvoraf én er på intensivafdelingen.

Smitten er mest udbredt i Grønlands største by, Nuuk, hvor 307 af 504 tilfælde blev opdaget. I Nuuk befinder seks af de otte indlagte sig også.

De stigende coronatal har gjort, at der i løbet af januar er blevet indført flere restriktioner i Grønland.

5. januar blev det et krav, at alle borgere over 12 år skal vise coronapas, når de vil ind et sted, hvor der er offentlig adgang. Her er der ligeledes krav om mundbind, hvilket også gælder i den offentlige transport.

I offentlige lokaler må der også kun være halvdelen af det antal personer, som brandmyndigheder har godkendt lokalet til.

Restriktionerne gælder lige nu i 15 byer og bygder.

Coronavirus blev første gang registreret i Grønland 16. marts i 2020. Siden har i alt 4499 personer været smittet.

Kort inden årsskiftet til 2022 lød det fra Grønlands landslæge, Henrik L. Hansen, at "der ikke er nogen tvivl om, at den nye omikronvariant er kommet til Grønland".

Det fortalte han til mediet KNR og henviste til, at måden, smitten spredte sig på, viste "meget tydeligt, at vi har at gøre med noget, som er noget mere smitsomt end det, vi har set tidligere".

Hen over julen 2021 blev der registreret 114 nye coronatilfælde, og tallene er dermed kun steget siden.

Af de 56.588 personer, der bor i Grønland, er 67 procent færdigvaccineret med to vaccinestik.

/ritzau/