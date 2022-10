Grønland og Færøerne vil mere til fadet ved valget

Målinger for valget peger på status quo for de fire partier fra Grønland og Færøerne, som nu er repræsenteret.

Svigtede børn, sundhed og sikkerhed. Det er emner, som fylder i valgkampen i Grønland og på Færøerne frem for bogstavkombinationerne for en ny dansk regering.

Der skal vælges fire medlemmer af Folketinget på de nordatlantiske øer. Og det er før set, at de blev afgørende for magtbalancen på valgdagen.

I en uhørt tæt dansk valgkamp kan det ske igen. Men både i Grønland og på Færøerne er det primære fokus at sikre sig mest mulig indflydelse.

I Grønland, hvor valget med en forventet stemmeprocent på omkring 50 procent ventes afgjort af omkring 20.000 personer, tør lektor Rasmus Leander Nielsen fra Grønlands Universitet i Nuuk godt spå om udfaldet.

- Skulle jeg sætte mine penge på noget, tror jeg, de to nuværende folketingsmedlemmer bliver valgt igen, siger han. Han bakkes op af en helt ny meningsmåling fra KNR og analysevirksomheden Aperaa.gl.

Det ene medlem, Aaja Chemnitz fra det venstreorienterede regeringsparti Inuit Ataqatigiit (IA), har allerede siddet i to valgperioder, mens Aki-Matilda Høegh-Dam fra Socialdemokratiets søsterparti, Siumut, ved det seneste valg som 22-årig blev det yngste medlem af Folketinget.

På Færøerne tyder den seneste måling fra mediet portal.fo på, at status quo også fastholdes for de to partier, der nu er på tinge.

Sambandsflokkurin - Venstres søsterparti - og den socialdemokratiske pendant, Javnadarflokkurin, ser igen ud til at få ét hver.

Edmund Joensen fra Sambandsflokkurin går på pension, og får partiet en plads, skal der altså en ny færing ind.

Sjúrdur Skaale fra Javnadarflokkurin genopstiller for endnu en periode. Han peger som udgangspunkt på Mette Frederiksen (S).

Lektor Rasmus Leander Nielsen forventer, at de danske politikere har lært, at de skal tage Grønland anderledes alvorligt end tidligere på grund af Arktis' voksende sikkerhedspolitiske rolle.

- I de snarlige forhandlinger om nyt forsvarsforlig vil Grønland uden tvivl hægte sig fast i forhandlingsbordet, siger han.

Der er valg til Folketinget tirsdag 1. november i Danmark og Grønland. På Færøerne afholdes valget 31. oktober.

/ritzau/