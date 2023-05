Grønland om forsinket udredning: Tilliden til Danmark svinder

Den dansk-grønlandske udredning af den såkaldte spiralsag i Grønland er endnu ikke sat i gang, selv om det er otte måneder siden, at kommissoriet for undersøgelsen lå klar.

Det får nu Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede fra partiet Inuit Ataqatigiit, til at kritisere den danske regering.

Han siger til DR, at han er "skuffet" over, at det tager så lang tid.

- Tilliden, der skal opbygges mellem vores lande, svinder mere og mere, når ting som det her ikke bliver prioriteret, siger Múte B. Egede til DR.

Spiralsagen handler om, at grønlandske kvinder og unge piger fra 1960'erne og frem fik opsat en svangerskabsforebyggende spiral.

Det gjaldt også grønlandske elever, der opholdt sig i Danmark på blandt andet efterskoler.

Der blev under spiralkampagnen opsat spiraler på omkring 4500 grønlandske kvinder og piger helt ned til 13 år - mange uden samtykke. En spiral er en form for prævention.

I juni sidste år meddelte den daværende socialdemokratiske regering, at en uvildig undersøgelse af spiralsagen ville blive iværksat.

Senere blev det meldt ud, at eksperterne ville få frem til 1. oktober til at arbejde med udredningen.

Den deadline ser ikke ud til at kunne nås, da arbejdet skal vare to år.

At udredningen endnu ikke er startet, forklarer indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) blandt andet med, at folketingsvalget har forsinket arbejdet.

Og så har der været "problemer med at få udpeget et tilstrækkeligt velkvalificeret forskerteam".

- Jeg forstår godt den utilfredshed, der er fra grønlandsk side. Jeg ville også ønske, at vi kunne være kommet i gang noget før, siger Sophie Løhde til DR.

Hun forventer dog, at udredningen kan begynde denne måned, da de sidste godkendelser af forskere er ved at være på plads.

