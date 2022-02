Grønland ophæver alle coronarestriktioner med kort varsel

Det vurderes, at epidemien har toppet i de store byer i Grønland. Det giver anledning til at åbne helt igen.

Fra midnat lokal tid er det slut med coronarestriktioner i Grønland.

Det oplyser Naalakkersuisut, den grønlandske regering, på et pressemøde onsdag.

Lempelserne betyder, at hele landet kan vinke farvel til mundbind og restriktioner for antal besøgende på restauranter og barer.

Der har hidtil været krav om mundbind i blandt andet butikker og fitnesscentre.

Derudover kan butikker i de tre af landets fem kommuner, hvor der var forbud mod at sælge alkohol, igen lange øl og spiritus over disken.

Grønland har haft forskellige restriktioner i de forskellige dele af landet. I Østgrønland kunne de for eksempel pakke mundbindene væk for en uge siden.

Múte B. Egede, formand for den grønlandske regering, siger på pressemødet, at han glæder sig over den kommende "normalisering" af Grønland.

Han takker samtidig befolkningen for at have fulgt coronarestriktioner. Det er medvirkende til, at landet nu kan åbnes helt, fortæller han.

Han tilføjer, at borgere stadig skal hjælpe med at bekæmpe spredningen af coronavirus, selv om restriktionerne nu er væk.

- Vi har glædet os til denne dag, hvor vores samfund er på vej mod normalisering.

- Selv om lempelser gælder fra midnat, skal vi fortsat samarbejde om bekæmpelse af corona i samfundet, siger Múte B. Egede på pressemødet.

Ifølge landslægeembedet i Grønland har epidemien toppet i de store byer. Desuden er smitten så udbredt, at restriktioner alligevel ikke gør en forskel, skriver det grønlandske medie KNR.

Trods lempelserne er der stadig krav om, at personer uden bopæl i Grønland skal være fuldt vaccineret for at kunne rejse ind i landet.

Derudover er der krav om mundbind på fly og i lufthavne.

Ifølge KNR er der i Grønland ikke kendskab til antallet af coronasmittede. Det skyldes, at det kun er dem, der er alvorligt syge, som har adgang til PCR-test.

Den strategi blev lavet, fordi testcentre og sygehuse var særdeles pressede af mange smittede i begyndelsen af januar.

Ifølge KNR er der 15 coronasmittede indlagt på grønlandske sygehuse. I alt er syv coronasmittede døde under epidemien i Grønland.

/ritzau/