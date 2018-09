Grønland tæt på ny regeringsaftale

Partiet Demokraterne vil ikke med i en regering, men vil gerne være parlamentarisk grundlag for Siumut.

Det grønlandske parti Demokraterne har tilbudt at agere parlamentarisk grundlag for en Siumut-ledet mindretalsregering.

Men partiet kommer ikke med i en regeringskoalition, siger Demokraternes formand, Niels Thorsen, ifølge mediet Sermitsiaq.

- Splittelsen i Siumut og manglen på lederskab hos samme parti gør det umuligt for Demokraterne at indtræde i en koalition med dette parti.

- Til gengæld mener Demokraterne, at et valg til Inatsisartut på nuværende tidspunkt vil være ekstremt uhensigtsmæssigt for samfundet.

- Vi har derfor tilbudt Siumut en aftale om at agere en form for parlamentarisk grundlag for en Siumut-ledet koalition, siger han i en pressemeddelelse.

Der har fredag været forhandlinger mellem de to partier om at danne en regering, efter at partiet Partii Naleraq i begyndelsen af september trådte ud af regeringen.

Det fik torsdag aften dansk tid formanden for det grønlandske selvstyre, Kim Kielsen, til at udskyde åbningen af selvstyreparlamentet, Inatsisartut, til i næste uge.

