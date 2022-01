Grønland udelukker uvaccinerede fra barer og biografer

Smitten i Grønland er så høj, at man forlænger flere restriktioner, oplyser minister på pressemøde tirsdag.

Grønland opdaterer og forlænger flere af landets coronarestriktioner. Det oplyser Pele Broberg, minister for handel og erhverv, på et pressemøde tirsdag.

Ændringer er lavet i samarbejde med de andre partiformænd og betyder blandt andet, at selvstyrets bekendtgørelse for visse byer og bygder gøres gældende for hele landet.

Det betyder blandt andet, at der kommer krav om mundbind og coronapas i hele Grønland.

Uvaccinerede personer over 15 år udelukkes desuden adgang til offentlige lokaler - eksempelvis barer og biografer - frem til den 14. februar.

- Uvaccinerede, der er 15 år eller ældre, nægtes adgang, medmindre de skal udføre deres arbejde.

- Det vil sige, at uvaccinerede fra onsdag til og med den 14. februar nægtes adgang til restauranter, biografer og værtshuse, siger Pele Broberg.

Restriktionen gælder ikke i detailhandlen, på posthuse, i lufthavne og i forbindelse med betjening ved offentlige myndigheder og i venteområder ved offentlig transport.

Prioriteringen af coronahåndteringen i Grønland betyder, at det ikke længere vil være muligt at tilbyde uvaccinerede PCR-test, sådan at de kan få coronapas, fortæller Landslæge Henrik L. Hansen.

Desuden forlænges udskænkningsrestriktionerne, der betyder, at serveringssteder ikke må servere alkohol mellem klokken 22 og 05.

Det vil dog være muligt for serveringsstederne at holde åbent frem til 22:30, så kunderne kan nå at drikke ud.

Forbuddet mod udskænkning af alkohol i nattetimerne forlænges frem til den 1. februar.

For rejsende ophæves krav om PCR-test ved indrejse til Grønland. Det gælder også for indlandsrejser fir uvaccinerede.

Dog beholdes kravet om fem dages karantæne ved indrejse, hvis man ikke er vaccineret.

Restriktionerne sker på anbefaling fra sundhedsmyndighederne og - væsenet. Der mangler medarbejdere på de grønlandske sygehuse. Den store smittespredning i Danmark gør, at det er svært af rekruttere personale herfra.

/ritzau/