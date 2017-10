Grønlands løsrivelse vil true Danmarks globale indflydelse

Løsrivelsestrang er ikke forbeholdt Catalonien. Også i Grønland foregår der en livlig debat om selvstændighed. En eventuel grønlandsk selvstændighed vil svække Danmarks rolle i Arktis og forholdet til USA, lyder vurderingen fra historiker

Det er ikke kun i Catalonien, at drømmen om selvstændighed er stærk. I Nordatlanten diskuterer grønlænderne, hvor hurtigt Grønland kan sætte dato på uafhængigheden fra Danmark.

Grønlands regeringsgrundlag fastslår, at landet ”uigenkaldeligt” er på vej mod selvstændighed, og i sommer handlede et kampvalg om formandsposten i det socialdemokratiske parti Siumut mellem Vittus Qujaukitsoq og lederen af den grønlandske regering, Kim Kielsen, om, hvor hurtigt løsrivelsen fra Danmark skal foregå. Qujaukitsoq tabte valget, men bebudede for et par uger siden, at han vil danne et nyt parti, der skal arbejde for hurtig selvstændighed. Tidligere landsstyreformand Hans Enoksen fra partiet Naleraq mener, at Grønland skal bruge 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland i 2021 til at markere løsrivelsen fra Danmark.

Selvom en meningsmåling viser, at et flertal af grønlænderne først ønsker selvstændighed, når økonomien tillader det, så skal de grønlandske politikeres ønske om løsrivelse tages dybt alvorligt. Det mener historiker og lektor emeritus Thorkild Kjærgaard, der i en årrække har været ansat på Grønlands Universitet.

”Selvstændighed er helt urealistisk rent økonomisk, fordi Grønland modtager 3,6 milliarder kroner årligt i bloktilskud. Men man kan frygte, at grønlandske politikere bliver fanget af deres egen retorik. I tilfælde af selvstændighed vil Grønland få store problemer med at sikre sin suverænitet, og landet vil blive tvunget i armene på USA,” siger Thorkild Kjærgaard. Han peger på, at grønlandsk selvstændighed ikke kun vil ramme grønlænderne rent økonomisk. Det vil også have vidtrækkende konsekvenser for Danmarks udenrigspolitik.