Grønlandsk flertal ser lufthavne som vej mod selvstændighed

Lufthavnspakke bringer Grønland tættere på selvstændighed, mener et politisk flertal i landet. Men oppositionen har den stik modsatte udlægning.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Torsdag aften godkendte det grønlandske parlament, Inatsisartut, den historiske lufthavnspakke, som dog stadig efter vedtagelsen splitter vandene blandt de grønlandske politikere.

Landsstyreformand Kim Kielsen fra partiet Siumut glæder sig over beslutningen, men ærgrer sig over, at det ikke endte med en bredere tilslutning.

- Jeg er glad. Vi tog et stort skidt, sagde Kim Kielsen til det grønlandske medie KNR efter afstemningen.

- Men der bør være mere bred enighed om sådanne store beslutninger.

Efter over fem timers debat tilsluttede et flertal bestående af partierne Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai og Demokraterne sig den store investeringsplan for udbygning og nyetablering af lufthavne.

Omvendt stemte Partii Naleraq og flere medlemmer af Inuit Ataqatigiit imod.

Ifølge Siumuts ordfører Karl-Kristian Kruse er lufthavnspakken et vigtigt skridt mod øget selvstændighed fra Danmark.

- Disse investeringer er nødvendige for at skabe udvikling og nye indtægter. Derfor er disse investeringer nødvendige for, at vi kan få øget selvstændighed, lyder det fra Karl-Kristian Kruse, skriver Sermitsiaq.

Han får opbakning fra Demokraternes formand, Niels Thomsen.

- Aktuelt er vores største politiske projekt at opnå politisk selvstændighed. Vi er klar over, at vi skal forbedre vores fundament som samfund, hvis vi skal formå at indfri denne målsætning, siger han til Sermitsiaq.

I oppositionen er holdningen den stik modsatte. Et af oppositionens kritikpunkter er, at finansieringen af projektet er skaffet i samarbejde med den danske stat.

Danmark får en ejerandel på 33,3 procent. Til gengæld kræver Danmark, at skulle sige god for eventuelle andre investorer i projektet.

- Vi er ved at sælge vores land til den danske stat, lyder kritikken fra Hans Enoksen fra Partii Naleraq.

- Vetoretten til staten (den danske stat, red.) betyder, at den får afgørende indflydelse.

/ritzau/