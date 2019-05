Grønlandsk flertal vil bede Danmark om hjælp til udsatte børn

Grønlands børn og unge har brug for hjælp her og nu. Regeringen skal tvinges til at bede Danmark om hjælp.

Danmark skal hjælpe Grønland med indsatsen mod seksuelle overgreb, omsorgssvigt og selvmord blandt unge i landet.

Det fremgår af et forslag fra Inatsisartut (Grønlands Landsting), der skal til ekstraordinær behandling mandag.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq AG.

Forslaget kommer i kølvandet af DR-dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder" Her fremgår det blandt andet, at seksuelt misbrug af børn fortsat er et stort problem i Grønland - særligt i området Tasiilaq på Grønlands østkyst.

- Vi har i den senere tid set og hørt yderst horrible forhold, og forholdene er stort set ikke anderledes i resten af landet, lyder det i begrundelsen for forslaget.

Forslaget er blevet fremsat i fællesskab af partierne - Samarbejdspartiet, IA, Atassut, Demokraterne og Partii Naleraq. Dermed er der på forhånd sikret et flertal.

Forslaget er blevet sat ekstraordinært på dagsordenen, da forslagsstillerne har anmodet om, at man fraviger de normale tidsfrister på grund af særlige omstændigheder.

- Det kan overhovedet ikke forsvares, at vi forbliver passive tilskuere til, at sagsbehandlingen af omsorgssvigtede børn og seksuelt misbrugte børn foregår så langsomt.

- Derfor opfordrer vi regeringen til, at der hurtigst muligt skal igangsættes tiltag, lyder det videre i begrundelsen.

En af dem, der i lang tid har talt for, at de danske myndigheder skal gribe ind, er Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen.

Derfor glæder det ham også, at forslaget nu skal behandles.

- Nu lykkes det, uden at man skal have det konfrontatoriske ved, at Grønland selv givetvis kommer til at bede om det. Det er meget lykkeligt for de grønlandske børn, men også en glæde for mig personligt, siger han.

Søren Espersen har i mange år forsøgt at få den grønlandske regering til at tage imod hjælp fra Danmark.

Han foreslår, at hjælpen skal bestå af teams fra Danmark med sundhedspersonale, socialfolk, politi og jurister.

Forslaget skal behandles mandag og kan blive endelig vedtaget 4. juni.

