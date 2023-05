Grønlandsk folketingsmedlem: Grønland mangler i 13 timer lang debat

Det vakte stor debat, da det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam tidligere i maj valgte at holde en tale i Folketingssalen på grønlandsk.

Men under den indtil videre 13 timer lange afslutningsdebat, som onsdag finder sted i Folketingssalen, er der næsten ingen forslag og taler om Grønland.

Det påpeger Aki-Matilda Høegh-Dam fra det grønlandske parti Siumut selv, da hun onsdag aften holder sin tale.

- Trods åbne høringer i Grønlandsudvalget samt større debatter har vi endnu ikke hørt noget mere om dette til dagens folketingsdebat, siger hun.

- Men hold da op, sikke en krænkelse, at jeg talte et andet sprog end dansk fra talerstolen.

Aki-Matilda Høegh-Dam nævner, at der under debatten både har været diskuteret grundvand, vindmøller og kunstig intelligens - samt meget mere.

Imens er der "en alarmerende stilhed i forhold til emnet om Grønland".

- Ud over nogle bemærkninger fra statsministeren (Mette Frederiksen (S), red.), hendes partifælle, måske et enkelt eller to spørgsmål, bliver der næsten ikke lagt nogle ord ind om Grønland, det grønlandske folk eller om Danmarks ansvarsområder for Grønland yderligere.

- Ikke et konkret spørgsmål om, hvordan vi kan forbedre domstolene i Grønland, siger Aki-Matilda Høegh-Dam som eksempel.

Det var under en debat om rigsfællesskabet i midten af maj, at Aki-Matilda Høegh-Dam valgte at holde sin tale på grønlandsk.

Hun svarede efterfølgende også kun på grønlandsk, når andre folketingsmedlemmer stillede hende spørgsmål, og det skabte forundring.

Blandt andet sagde SF's Karsten Hønge, at han ikke vil "være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier".

Under onsdagens afslutningsdebat bliver Aki-Matilda Høegh-Dams forsøg på at sætte fokus på Grønland med sin tale rost af flere folketingsmedlemmer i salen.

Til gengæld vil Rasmus Jarlov (K) gerne "korrigere", at Aki-Matilda Høegh-Dam kalder folketingsmedlemmernes reaktioner for kritik.

- Vi synes, at det havde været god stil, at man havde anmeldt det, så vi havde haft mulighed for at følge med samtidig, siger han.

Også det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz fra partiet Inuit Ataqatigiit omtaler onsdag i sin tale forholdet mellem Grønland og Danmark.

Hun siger, at det seneste år har været svært for forholdet mellem Danmark og Grønland, og at "skeletterne vælter ud af skabet" med sager om de såkaldte eksperimentbørn og spiralsagen.

Samtidig gentager Aaja Chemnitz sin utilfredshed med, at der er udnævnt en arktisk ambassadør for rigsfællesskabet uden at spørge Grønland.

Hun ønsker, at ambassadøren skal være grønlandsk.

