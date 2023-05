Grønlandsk folketingsmedlem undrer sig over ansættelse i Løkkes parti

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz undrer sig over, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, har ansat Ulla Østergaard som partiets kommunikationschef.

Det siger Chemnitz til B.T..

Hun mener ikke, at Løkke forstår, at en sådan ansættelse ifølge hende ikke falder i god jord i Grønland.

Ulla Østergaard forlod TV2 som redaktionschef i 2021 efter et forløb om en usand nyhed i forbindelse med det grønlandske valg.

- Det er et meget uheldigt politisk signal. Man skal forstå den diplomatiske dans, der er mellem Danmark og Grønland.

- Den er kompliceret, og den bliver mere kompliceret af, at man træffer nogle ukloge valg, som jeg mener, man gør her, siger Chemnitz til B.T..

Ulla Østergaard har tidligere været særlig rådgiver for Løkke, da han blev indenrigs- og sundhedsminister i 2001. Dengang var Løkke en del af Venstre.

Hun forlod TV 2 efter forløbet om den usande nyhed, hvor tre medarbejdere på kanalen oplevede pres fra Østergaard for at skrive historien.

Det fremgik af en intern mail til TV 2-medarbejderne, som Ekstra Bladet citerede.

I artiklen, der blev udgivet få dage før valget i Grønland, stod der, at politikeren Múte Egede havde været inhabil i to sager, som han selv havde haft en økonomisk fordel af. Det var forkert. TV 2 trak efterfølgende historien tilbage.

Chemnitz kalder det "uelegant og udiplomatisk", at udenrigsministerens parti ifølge hende ikke har set nok på Ulla Østergaard i forhold til Grønland.

Moderaternes partisekretær, Kirsten Munch Andersen, afviser kritikken.

- Jeg har ansat Ulla Østergaard som kommunikationschef i Moderaterne, og det er sket på baggrund af kompetencer fra et langt arbejdsliv.

- Ulla Østergaard var for to år siden chef for TV 2's dækning af det grønlandske valg, hvor der blev begået en alvorlig fejl. Hun har påtaget sig det fulde ansvar og givet en klar undskyldning, skriver Kirsten Munch Andersen i en mail til B.T..

Meldingen kommer, efter at netop Múte B. Egede, der nu er er landsstyreformand i Grønland, har langet ud efter Løkke.

Forholdet mellem Grønland og Danmark gik fra at være overvejende godt til at være overvejende dårligt, da den nye regering trådte til sidste år, har Múte B. Egede sagt til Politiken.

Han kritiserer især Løkke, som han beskylder for at stille sig i vejen for et godt samarbejde.

Múte B. Egede nævner blandt andet udnævnelsen af den nuværende ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeld, til ny arktisk ambassadør.

Løkke har tidligere sagt, at Udenrigsministeriet ikke udnævner ambassadører efter etnicitet. Múte B. Egede fastholder dog, at udnævnelsen er en provokation over for Grønland.

- Fremgangsmåden viser, hvordan Udenrigsministeriet ser på os og ikke inddrager os, selv om vi er det arktiske land i kongeriget. Billedet taler sit eget sprog, siger Múte B. Egede til Politiken med henvisning til, at der er en forståelse med Danmark om, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland.

/ritzau/