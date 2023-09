Grønlandsk minister trækker sig på grund af fiskerilov

Grønlands minister for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (SIU), trækker sig.

Det fremgår af et brev, som han har sendt til Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, skriver Sermitsiaq.AG.

Tobiassens begrundelse lyder på, at han ikke har kunnet holde sit løfte om, at der skal fremlægges et forslag til en ny fiskerilov.

- Til min fortrydelse kan punktet desværre ikke nå at blive optaget til behandling i Inatsisartut (Grønlands parlament, red.), hvorfor jeg ikke kan opfylde det løfte jeg afgav.

Selv om Tobiassen ikke længere vil være minister for fiskeri og fangst, vil han fortsætte i det grønlandske parlament.

- Jeg ser med glæde frem til at genoptage mit hverv og samarbejde i Inatsisartut, siger han ifølge KNR.

