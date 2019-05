Grønlandsk parti vil have arktisk ministerpost i dansk regering

Inuit Ataqatigiit vil gerne besætte en ministerpost for Arktis, hvis partiet bliver afgørende efter valget.

Hvis det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit (IA) skulle gå hen og sidde med det afgørende mandat efter valget til Folketinget i Danmark, så har partiet et klart krav: en arktisk minister.

Det siger flere medlemmer af partiet til det grønlandske medie Sermitsiaq AG.

- Hvis IA får det afgørende mandat i forhandlinger, så vil det være et centralt krav fra vores side, at man får en arktisk minister.

- Og en arktisk minister skal selvfølgelig komme fra Arktis, siger IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, til Ritzau.

Inuit Ataqatigiit, hvis grundtanke er socialistisk, lægger sig ikke på forhånd fast på, om partiets krav skal blive indfriet af en rød eller blå regering.

- Vi har oplevet, at Lars Løkke Rasmussens regering sådan set har prioriteret Grønland langt højere end den tidligere socialdemokratisk ledede regering.

- Samtidig er vi åbne over for et samarbejde med både rød og blå blok, fordi vi mener, at de sager, der har med Grønland at gøre, kan tages ud af den partiligning eller rød-eller-blå-blok-leg, der er på Christiansborg, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Inuit Ataqatigiit har tidligere luftet tanken om en arktisk minister, blandt andet før det seneste folketingsvalg i juni 2015.

Partiet besætter det ene af de to grønlandske mandater i Folketinget. Det andet har Nunatta Qitornai.

Aaja Chemnitz Larsen vil ikke kalde IA's krav om en arktisk minister for ultimativt. Men meget vigtigt er det.

- Det vil både være et centralt og afgørende krav fra vores side. Og så er der en lang række andre spørgsmål, som er vigtige for Grønland, og som vi selvfølgelig også vil tage med i forhandlingerne, siger hun.

Hun ser blandt andet klimaforandringerne og det øgede storpolitiske fokus på Grønland som hovedargumenter for, hvorfor tiden er moden til, at Danmark får en minister for Arktis.

Aaja Chemnitz Larsen mener, at IA vil være et oplagt bud på at besætte en ministerpost for Arktis.

- Vi er Grønlands største parti i Folketinget lige nu, og det er et godt parameter at måle det på.

- Det satser vi også på at blive efter valget, og det vil da være oplagt, at det er Grønlands største parti i Folketinget, som også har været konstruktivt, og et parti, der virkelig har budt ind med løsninger de seneste fire år.

- Det har vi i højeste grad vist, at vi kan være, og det vil vi også gerne være på ministerplan, siger hun.

Folketingsvalget afholdes 5. juni.

/ritzau/