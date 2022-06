Grønlandsk partistifter trækker sig som formand

Hans Enoksen trækker sig som partiformand for Naleraq i Grønland.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Ifølge mediet trækker Enoksen sig af personlige årsager. Det bliver ikke uddybet yderligere.

- I dag har Naleraqs hovedbestyrelse behandlet formand Hans Enoksens ønske om at træde af som formand for partiet, står der ifølge Sermitsiaq.AG i en meddelelse, som Ruttsi Lynge Lennert, fungerende formand, har underskrevet på vegne af hovedbestyrelsen.

- Fra hovedbestyrelsen ønsker vi at udtrykke en dybfølt tak til personen og formanden Hans Enoksen, og med de bedste ønsker for hele familien har vi taget imod hans udmelding, står der endvidere.

Enoksen var med til at stifte Naleraq i 2014. Partiet vil hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny formand.

Om Enoksen fortsætter i Inatsisartut, Grønlands parlament, eller politik i det hele taget, vides ikke.

Tilbage i april blev netop Naleraq skiftet ud i den grønlandske regering og afløst af det socialdemokratiske Siumut.

Naleraq dannede indtil da koalitionsregering med partiet Inuit Ataqatigiit (IA). Det var under Múte B. Egedes ledelse.

- Det kunne ikke undgås at lægge mærke til, at vi og Naleraq kom længere og længere fra hinanden rent politisk.

- Nu danner vi en ny koalition for at samarbejde om at sikre bedre vilkår for borgerne, sagde Múte B. Egede på et pressemøde dengang.

Enoksen udtalte til KNR, at Naleraq var blevet smidt ud af koalitionen.

Uenighederne mellem IA og Naleraq blev især synlige i sommeren 2021, da Múte B. Egede fjernede Pele Broberg som minister for udenrigsanliggender.

Det skete, da Broberg i et interview med Berlingske sagde, at kun folk med inuit-baggrund skal kunne stemme ved en fremtidig afstemning om selvstændighed.

Det var ikke udtryk for regeringens politik, lød det efterfølgende fra Múte B. Egede.

/ritzau/