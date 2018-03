Grønlandsk passagerskib sidder fast i isen på sjette dag

Skibet, der var på vej til Nuuk, har siddet fast i isen i det sydlige Grønland siden onsdag med 58 om bord.

Passagerskibet "Sarfaq Ittuk" sidder fast i isen i Torssukatak i det sydlige Grønland.

Det skriver TV2, som beretter, at der er 37 passagerer og 21 besætningsmedlemmer om bord.

Skibet, der var på vej til Grønlands hovedstad, Nuuk, har siddet fast siden onsdag ifølge det grønlandske medie KNR.

Det er vindretningen og isen, der gør det umuligt for besætningen at få skibet videre.

Rederiet vurderer, at skibet næppe kommer videre før onsdag eller torsdag, skriver mediet Maritime Danmark.

Rederiet skriver på sin Facebook-side, at skibet ligger i et område, hvor der ikke er mobildækning, hvorfor ombordværende ikke kan kontakte familie.

Jakob Rousøe, leder af operationssektionen i Arktisk Kommando, vurderer over for TV2, at situationen ikke umiddelbart er forbundet med nogen fare.

- Men vi holder øje med situationen, siger han.

/ritzau/