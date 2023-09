Grønlandsk politiker frygter pointer tabes med ny tolkningsmodel

Den nye tolkeordning, hvor folketingsmedlemmer fra Grønland eller Færøerne får mulighed for at tale på deres eget sprog, kan være en udfordring, når de selv skal oversætte budskabet til dansk.

Det fortæller den grønlandske politiker Markus E. Olsen, som har varslet, at han vil tale på sit modersmål i Folketingssalen.

- Når man er dobbeltsproget, så tager det dobbelt så lang tid at oversætte til dansk og pointer kan gå tabt, lyder det fra Markus E. Olsen.

Han mener derfor ikke, at det er optimalt, hvis han selv skal stå for oversættelsen, når han står på talerstolen.

- Jeg er ikke selv tolk eller sprogkyndig. Derfor synes jeg, det er bedst, hvis vi overlader selve tolkningen til dem, der er, siger han.

Markus E. Olsen er kommende suppleant for det grønlandske medlem af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut.

Hun startede debatten om at tale på sit modersmål i Folketinget, da hun i maj holdt en tale på grønlandsk.

Markus E. Olsen er mest bekymret for ikke at få budskabet ud i Folketingssalen, når han skal tale på dansk.

- Det er bedst, at talen bliver oversat præcis, som den er. Men der er ikke tid nok til at oversætte det hele til dansk, fortæller han.

Men ifølge folketingets formand Søren Gade (V) vil tolkning ude fra være for dyrt. Det siger han i et interview med Danmarks Radio.

- En af årsagerne er rent praktisk, at så skal vi bygge Folketinget om for godt 40 millioner, og det er for dyrt, siger han i interviewet.

Derudover findes der ifølge ham ikke tolke nok til, at det kan lade sig gøre.

Det er dog ikke alle, der ønsker at tale på deres modersprog i Folketingssalen. Eksempelvis Aaja Chemnitz, som er folketingsmedlem i det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit.

- Jeg kommer til at tale dansk, men jeg vil stadig bruge nogle grønlandske begreber, fortæller hun.

Folketingsmedlem i det færøske parti Javnaðarflokkurin Sjúrður Skaale ser ordningen som en gestus.

- Jeg synes, det er en smidig ordning, og det kan godt være, at jeg kommer til at bruge det nogle gange, siger han.

