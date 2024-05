Grønlandske børn får adgang til hjælp over chat

Børn og unge, der har brug for rådgivning, trøst eller bare at snakke med en voksen, i Grønland kan fremover bruge et nyt digitalt univers.

Det skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Hidtil har børn på Grønland haft mulighed for at kontakte Tusaannga, der er den grønlandske pendant til Børnetelefonen, ved et ringe eller sende en sms.

Men fra fredag kan de også benytte en ny chatfunktion, som både øger følelsen af anonymitet og samtidig udvider muligheden for at få gratis rådgivning på grønlandsk for børn og unge, som er bosat uden for Grønland.

- Vi ønsker at vise børn og unge, at Tusaannga er et sted, hvor man kan få støtte til alle slags daglige udfordringer for eksempel forelskelse eller spørgsmål om kroppens udvikling, siger minister for børn og unge i Grønland Aqqaluaq B. Egede i meddelelsen.

Udvidelsen af Grønlands landsdækkende rådgivningslinje Tusaannga er blevet skabt i samarbejde med Børns Vilkår.

Derfor er der også hentet meget inspiration fra Børns Vilkårs Børnetelefonen.

Ligesom på Børnetelefonens hjemmeside introduceres også et rådgivningsunivers, hvor børn og unge anonymt kan rådføre sig med hinanden.

I det digitale univers kan børn og unge også finde temasider, hvor de kan finde viden og råd om forskellige udfordringer, der kan fylde i deres liv.

På den danske Børnetelefonens side er der blandt andet råd og viden om temaer som "Alkohol i familien", "Porno", "Skoleskift" og mange andre ting.

- Vi er utrolig glade for at kunne bidrage til, at børn og unge i Grønland får endnu bedre muligheder for at søge hjælp, når de har brug for det, lyder det fra direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i meddelelsen.

Desuden har Børns Vilkår hjulpet den grønlandske rådgivningslinje med at rejse finansiering gennem en række fonde.

