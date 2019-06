Grønlandske mandater splittede over arktisk minister

Aaja Chemnitz Larsen fra venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit vil have en arktisk minister. Men står alene.

De grønlandske medlemmer af det nyvalgte Folketing ankommer lørdag over middag til møde med Mette Frederiksen (S), der efter valget onsdag har opgaven at forsøge at danne regering.

De to mandater fra Grønland er splittede over kravet om, hvorvidt Danmark skal have en minister for Arktis.

Kravet kommer fra Aaja Chemnitz Larsen, der vandt endnu en valgperiode i Folketinget for det socialistiske parti Inuit Ataqatigiit.

- Vi ønsker stadig en arktisk minister, ligesom man har en minister for nordisk samarbejde. Så det er helt naturligt, at vi også har en minister for Arktis, siger hun, da hun ankommer til Landstingsalen, hvor Mette Frederiksen leder sine forhandlinger fra.

Aki-Matilda Høegh-Dam, der har vundet sin første valgperiode i Folketinget for partiet Siumut - Socialdemokratiets søsterparti - ser dog slet ikke en arktisk minister som en prioritet.

- Det er kun ét parti, der vil have en arktisk minister. Alle andre er imod, også Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen (V). Så det er nok meget urealistisk, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aaja Chemnitz Larsen tror dog på, at hun kan overbevise Mette Frederiksen om at oprette det nye ministerium, da Arktis spiller en større og større rolle i international politik.

- Vi tror på, at der bliver lyttet til rationelle argumenter. Det har man gjort de sidste fire år, og det har givet rigtigt gode resultater, siger hun.

Begge grønlandske folketingsmedlemmer vil arbejde for, at der bliver gjort mere for Grønland. De nævner blandt andet, at grønlandske politibetjente tjener mindre end deres danske kollegaer.

- Lønforskellen er udelukkede på grund af etnicitet. Det skal vi lave om på, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aaja Chemnitz Larsen peger på, at der skal være et større samarbejde med Danmark, når det kommer til at hjælpe udsatte børn og børn, der har været udsat for seksuelle overgreb på Grønland.

