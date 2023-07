Grønlandske Siumut skal vælge formand: Det kan udløse valg

Søndag skal det afgøres, hvem der fremover er formand for det grønlandske parti Siumut, der er i regering med Inuit Ataqatigiit (IA).

Og beslutningen kan betyde enden på regeringen, lyder det fra Martin Breum, journalist og forfatter med fokus på Arktis og Rigsfællesskabet.

Et formandsskifte kan nemlig føre til, at der skal udskrives valg i Grønland, siger han.

- Den nuværende formand for Siumut, Erik Jensen, er tydeligvis optaget af at fortsætte med den koalition, han har indgået med IA i de seneste år. Men her spiller Siumut andenviolin, og det er der mange, som er trætte af i partiet.

Ud over formand Erik Jensen er også tidligere partiformand og landsstyreformand Kim Kielsen og folketingsmedlemmet Aki-Matilda Høegh-Dam kandidater til formandsposten.

Ifølge Martin Breum kan formandsvalget også have betydning for Grønlands forhold til Danmark.

Erik Jensen og Kim Kielsen ser gerne, at Grønland bliver en selvstændig nation i fremtiden. De vil dog ikke nævne, hvornår de vil have, at det konkret skal ske.

Imens ønsker Aki-Matilda Høegh-Dam, at der skal være folkeafstemning i Grønland inden for de næste ti år. Derudover vil hun have, at forhandlinger med Danmark om Grønlands fremtid skal påbegyndes øjeblikkeligt.

- Det er et meget dramatisk og hidtil yderliggående synspunkt - også i en grønlandsk kontekst, siger Martin Breum.

Siumut er Grønlands pendant til Socialdemokratiet og blev stiftet i 1970'erne.

Selv om det ikke har landsstyreposten i øjeblikket, har Siumut tidligere været Grønlands største parti gennem mange år.

Formandsvalget finder sted i forbindelse med Siumuts landsmøde, som strækker sig hen over weekenden.

Ifølge det grønlandske medie KNR er de stemmeberettigede Siumuts medlemmer af det grønlandske parlament og regering. Også Siumuts lokalformænd, borgmestre samt medlemmer af hovedbestyrelse og ungdomsparti kan stemme.

Aki-Matilda Høegh-Dam, som er Siumuts repræsentant i Folketinget, er også med til at udpege den nye formand.

