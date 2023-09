Grønne energikilder gør det billigst at bruge strøm om eftermiddagen

Forbrugerne kan med fordel kigge mod de tidlige eftermiddagstimer, hvis de gerne vil bruge strømmen, når den er billigst og grønnest.

I 2023 har prisen på den gennemsnitlige kilowatt-time nemlig været lavest i tidsrummet mellem klokken 13-15.

Her har gennemsnitsprisen i år ligget på omkring 0,47 øre, oplyser energiselskabet Norlys.

Det er en ny udvikling, fortæller direktør for Nordlys' energiforretning Mads Brøgger.

Går man tilbage til 2021, lå de billigste kilowatt-timer om natten.

- Ændringen i priserne skyldes, at der er sket en stor udbygning af især sol- og vindkapaciteten i Europa.

- Samtidigt er Danmark i højere grad blevet forbundet med det europæiske energisystem, siger Mads Brøgger til Ritzau.

Især Holland og Tyskland har udbygget landenes solenergi i de seneste år. Netop solcellerne producerer mest energi først på eftermiddagen, hvor solen for alvor brænder igennem.

Det er særligt i weekenden, at der kan være penge at spare, hvis man omlægger sit energiforbrug til eftermiddagstimerne.

Gennemsnitligt har markedsprisen på en kilowatt-time i 2023 ligget på 0,19 øre om søndagen klokken 14, hvor strømmen har været allerbilligst.

- Industrien bruger mindre energi i weekenden - særligt om søndagen. Det betyder, at man som energikunde kan få de her meget billige priser på dette tidspunkt, siger Mads Brøgger.

Han forventer, at tendensen med de særligt lave energipriser i weekenden er kommet for at blive.

Dog vil man som energikunde i fremtiden formentlig se et større udsving i priserne på energi, tilføjer han.

- Derfor kommer vi også med en klar opfordring til, at man holder øje med energipriserne på vores hjemmeside eller vores app.

- Det er både godt for forbrugernes pengepung og for miljøet. Strømmen er nemlig typisk grønnest, når den er billigst, siger han.

