Grønne foreninger i opråb til minister: Sig nej til flere år med Roundup

Sprøjtemidlet glyfosat hører ikke til i fremtidens verden, og Danmark bør derfor stemme nej til, at midlet kan få forlænget sin godkendelse i EU.

Sådan lyder det i et brev, der fredag er blevet sendt til miljøminister Magnus Heunicke (S).

Bag brevet står seks grønne organisationer, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og Greenpeace.

Deres opråb kommer, efter at EU-Kommissionen onsdag foreslog at tillade glyfosat i ti år mere.

Stoffet er særligt kendt som hovedingrediensen i ukrudtsmidlet Roundup. Det er det mest brugte pesticid i verden.

Midlet har længe været omdiskuteret. Det skyldes blandt andet, at studier peger på, at det kan være kræftfremkaldende.

Glyfosat belaster desuden miljøet, skriver foreningerne i brevet.

- Det er på høje tid, at vi lader glyfosat være en fejl fra fortiden, der ikke hører hjemme i fremtiden. Derfor opfordrer vi dig til, at Danmark stemmer nej til en fornyet godkendelse af glyfosat, står der videre.

På dansk plan er der indført et forbud fra 2024 mod at sprøjte med glyfosat på offentlige og private arealer, hvor der er en særlig risiko for grundvandet.

Et politisk flertal blev i 2022 desuden enige om at forbyde, at landmænd kan bruge sprøjtemidlet som høsthjælp til foderafgrøder.

Der er dog ikke tale om noget totalforbud. En forlængelse af EU-tilladelsen vil altså også få indflydelse på, om der sprøjtes med Roundup i Danmark.

Regeringen har endnu ikke meldt en holdning ud.

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, sagde dog torsdag til Altinget, at partiet bakker op om en ny godkendelse.

- Det er dokumenteret meget grundigt, at der ikke er nogen problemer med glyfosat. Så jeg regner kraftigt med, at det bliver godkendt til anvendelse, sagde han.

EU's agentur for fødevaresikkerhed, EFSA, sendte i juli måned en vurdering ud. Den overordnede konklusion lød, at glyfosat ikke udgør nogen alvorlig risiko for hverken mennesker eller dyr.

EU's medlemslande skal stemme om den mulige forlængelse i oktober.

/ritzau/