Grønne skub gav støttepartier aftale om udfasning af gasfyr

Flere støttepartier er glade for penge til udfasning af gasfyr. De havde dog gerne set, at det var sket før.

En milliard kroner skal sikre en varmecheck på cirka 3750 kroner til 320.000 husstande. 250 millioner kroner går til udfasning af gasfyr.

Det fremgår af en aftale, der fredag er indgået mellem regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne.

Flere støttepartier mener, det er på tide, at gasfyr bliver udfaset. Det siger de umiddelbart efter præstationen af aftalen.

SF foreslog udfasning af naturgasfyr for et halvt år siden. Men da var regeringen meget forbeholdene og var ikke klar til det. Det siger energiordfører Signe Munk (SF).

- Min erfaring med den socialdemokratiske regering er, at de skal have gode, grønne skub bagi.

- Så jeg ville da hellere have, at vi havde fået lavet en aftale om stop for nye naturgasfyr før. Men jeg er meget tilfreds med aftalen, siger hun.

De Radikale sagde under forhandlingerne, at det var en betingelse for dem, at gasfyr skulle udfases, hvis de skulle støtte en varmecheck.

- Det er vores betingelse for at støtte varmehjælp, at vi stopper installation af nye gasfyr og udfaser gas til varme, sagde energiordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Enhedslisten havde gerne set en meget større aftale, end den der er indgået fredag. Støttepartiet ønskede, at man havde brugt 2,7 milliarder til varmecheck og udfasning af gasfyr.

Staten har sparet cirka 4,9 milliarder kroner i støtte til biogas og havvind i 2021 på grund af de høje energipriser.

Men pengene kan ifølge finansministeriet ikke bare tages fra støtteordningen.

- Det er sådan med støtteordninger til vedvarende energi, at nogle år er der overskud, og andre år er der underskud. Det siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- I 2020 var der et underskud på 6,6 milliarder. Så er der så et overskud i år. Og så går det nogenlunde op.

Men klimaordfører Søren Egge Rasmusen (EL) mener, det er et spørgsmål om politisk vilje.

- Jeg ved godt, finansministeren har andre regnemetoder. Men sådan moralsk set er det lidt specielt, at staten har sparet udgifter, mens forbrugerne har stigende udgifter.

- Den her debat vil komme til at køre videre. Om lidt kommer resultatet af statens finanser med et stort overskud. Og så varer det ikke længe, før vi starter en proces om næste års finanslov, siger han.

Pengene til aftalen bliver taget fra den såkaldte "krigskasse" på cirka ni milliarder kroner.

/ritzau/