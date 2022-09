Grønt flybrændstof kræver penge til elektrolyse-anlæg og grøn el

Tirsdag har regeringen foreslået, at al dansk indenrigsflyvning i 2030 skal være på grønt brændstof.

Det kommer ifølge professor på DTU Energi Henrik Lund Frandsen i så fald til at kræve, at der bliver skruet op for blandt andet den mængde elektrolyse-anlæg, der er til rådighed.

Det vil samtidig også blive første gang, at en del af luftfarten i det omfang flyver på grøn brændstof.

- Der er ingen, der har gjort det endnu. Der er måske nogen, der har gjort det i en meget lille demo-skala nede i Tyskland. Men man ville skulle have lidt tid til at sætte det samme, siger han.

- Men teknologierne er til rådighed, så man vil kunne gøre det inden for en årrække.

Grønt flybrændstof betyder, at brændstoffet ikke er lavet på olie, men i stedet er baseret på brint og en proces, der hedder elektrolyse, hvor kulstof er indfanget fra eksempelvis restprodukter af biomasse.

Derfor kræver det tilstrækkelig med elektrolyse-anlæg, hvis der skal produceres brændstof til al dansk indenrigsflyvning.

Og her bliver der behov for at skrue op for tempoet ifølge Henrik Lund Frandsen.

- Det er klart elektrolysen, der halter bagud. Det er den proces, der bruges, når man skal spalte vand til brint og ilt. Og brinten er den, der bærer al energien, og det er den, der skal lave energien i brændstofferne.

- Den proces skal klart opskaleres. Også i en rigtig høj fart, hvis det skal gå godt.

Ifølge Henrik Lund Frandsen er det særligt økonomien og kapaciteten bag, der lige nu er de største benspænd mod at udrulle grønt brændstof i luftfarten.

For ifølge professoren er grønt brændstof utvetydigt dyrere end brændstof baseret på olie.

Derfor er det ifølge professoren også et spørgsmål om økonomi og investeringer, mere end om det teknisk er muligt.

- Det kræver, at man er villig til at ville investere i teknologierne, siger han.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis man sagde: Det her er afgørende for menneskelighedens overlevelse, så ville man kunne gøre det rigtigt hurtigt.

- Så det er mere et spørgsmål om vilje til at gøre noget ved det, end det er et spørgsmål, om vi kan gøre noget ved det. Så penge er det, der skal til.

Processen med elektrolyse kræver også el, og hvis det skal give mening i forhold til sænke CO2-udledningen, skal der også være tilstrækkelige mængder el produceret af kilder såsom vind, sol eller vand.

Hvis grønt flybrændstof i dansk indenrigsflyvning skal bruges som springbræt til at benytte grøn flybrændstof i udenrigsflyvning, skal der derfor også følge en stor udbygning af el fra eksempelvis vindmøller.

Indenrigsflyvning udgør kun få procent af den samlede danske luftfart, og derfor vil kravene til mængden af grøn el og tilgængelige elektrolyse-anlæg også være meget større, hvis det skal udbredes.

Ifølge Henrik Lund Frandsen skal den grønne el-produktion sandsynligvis mere end fordobles fra i dag, hvis det skal kunne bære en overgang til grønt brændstof for hele danske luftfart.

/ritzau/