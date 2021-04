Grøn vækst kan blive del af universiteternes formål

Forskere og støttepartier vil have bæredygtighed skrevet ind i universiteternes formål, og regeringen er åben.

Studerende skal uddannes til at bidrage til og finde løsninger for den grønne omstilling. Derfor er regeringen åben for at arbejde for, at universiteterne skal forpligtes til at deltage i det arbejde.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der vil forsøge at finde et flertal blandt Folketingets partier.

- Der er et stort ønske om, at den grønne omstilling skal tænkes ind på vores uddannelser som en integreret del. Det er en vigtig diskussion, og det er regeringen klar til at tage en drøftelse af.

- For eksempel om bæredygtighed skal stå klart og tydeligt som en del af formålsparagraffen, siger ministeren.

Hun vil indkalde til forhandlinger på den anden side coronasituationen, uden at hun kan komme det nærmere.

Tidligere har 558 forskere i et debatindlæg i Politiken talt for, at bæredygtighed skal prioriteres højere end i dag på universiteter.

Forslaget går ud at skrive klima og bæredygtighed ind i formålsparagraffen for forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

SF har indkaldt ministeren i samråd tirsdag for at få debatten ind på Christiansborg.

- Det er afgørende, fordi vi også skal have vores unge til at bidrage til, hvordan vi løser klimakrisen. Og jeg tror, at en del af løsningerne findes på universiteterne, siger uddannelsesordfører Astrid Carøe (SF).

I dag er "vækst, velfærd og udvikling i samfundet" en del af universiteternes formål.

Hverken ordføreren eller ministeren ser en modsætning mellem vækst og det grønne.

- Der er masser af potentiale i at leve med blomstrende virksomheder og gode jobmuligheder i fremtiden på ryggen af grønne løsninger.

- Danmark har gennem årtier vist, at der ikke er nogen modsætning mellem at have en stærk økonomi og arbejdspladser og at bidrage til den grønne omstilling, siger ministeren.

Der er støtte fra flere partier i Folketinget, men endnu er der ikke flertal.

Enkelte partier har givet udtryk for en bekymring over politisk udpegede målsætninger.

Det er ifølge ministeren en fair diskussion, og derfor er det sjældent, at der laves om på formålene. Men hun er åben for det.

- Det er en af vor tids vigtigste diskussioner, og derfor skal det også fylde noget, siger hun.

/ritzau/