Grønlændere imod mineprojekt kæmper til det sidste før valg

Vi vil ikke give et forurenet land videre til vores efterkommere, siger forening mod mineprojekt i Kvanefjeld.

Med få dage til det grønlandske valg til Inatsisartut, det grønlandske parlament, fortsætter foreningen Urani Naamik (Uran Nej Tak) med at gøre opmærksom på, hvad der er på spil.

Foreningen kæmper imod det store mineprojekt nær byen Narsaq i Sydgrønland, hvor selskabet Greenland Minerals planlægger at udvinde sjældne jordarter fra Kuannersuit (Kvanefjeld) i flere årtier.

De sjældne jordarter indeholder radioaktive stoffer som uran og thorium. Og Urani Naamik frygter, at projektet, hvis det gennemføres, vil forurene naturen i årevis.

- Vi har levet her i tusinder af år. Og vores forfædre har ikke forurenet landet.

- Og vi vil ikke give et forurenet land med forurenet natur videre til vores efterkommere, siger Erik Jensen, formand for Urani Naamiks afdeling i hovedstaden, Nuuk.

Mineprojektet har fået en central rolle i valgkampen. For de to store partier har hver deres holdning til projektet.

Det socialdemokratiske regeringsparti, Siumut, bakker op om det. Men det venstreorienterede Inuit Ataqatigiit (IA) er ubetinget imod udvinding af råstoffer i Kvanefjeld.

Derfor kan udfaldet af valget meget vel afgøre projektets fremtid.

Lørdag er Urani Naamiks afdeling i Nuuk til stede foran den lokale dagligvarebutik, hvor de deler pjecer ud. Foreningen opfordrer borgere til at stemme på et parti, der er imod projektet.

I pjecen fremhæver foreningen blandt andet, at "fåreavl og rensdyrdrift vil blive udsat for farlig forurening", hvis projektet får grønt lys.

- Stop uranminen, stem på en uranmodstander. Stop for udvindingsplaner i Kvanefjeldet, lyder opfordringen i pjecen.

Den grønne interesseorganisation Greenpeace deler Urani Naamiks bekymring for projektet.

Sune Scheller, kampagne- og programchef for Greenpeace Danmark, fremhæver, at der er miljømæssige problemer forbundet med det. Derfor håber Greenpeace, at projektet bliver droppet.

- Mineprojektet har fyldt rigtig meget i den grønlandske debat. Og vi håber, at det vil tage livet af projektet - uanset hvem der løber med sejren, siger han.

En rapport om virkninger på miljøet ved projektet er blevet godkendt af Naalakkersuisut, den grønlandske regering.

Rapporten er sendt til offentlig høring 1. juni. Herefter er det op til politikerne at beslutte, om der skal gives udnyttelsestilladelse til Greenland Minerals.

Erik Jensen fortæller, at foreningen vil fortsætte med at indsamle underskrifter imod projektet helt frem til høringen.

Fortalere for mineprojektet mener, at det vil give Grønlands økonomi et stort rygstød. Ifølge mineselskabet ventes projektet at kunne skabe godt 300 lokale arbejdspladser.

Det grønlandske valg finder sted 6. april.

