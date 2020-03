Grønland indfører alkoholforbud midt i coronakrise

For at sikre trygge hjem for børn forbyder tre grønlandske byer udskænkning af alkohol over 2,25 procent.

Dele af Grønland indfører alkoholforbud med øjeblikkelig virkning frem til 15. april. Det sker for at beskytte børn, der er hjemme under coronaviruskrisen.

Det skriver Sermitsiaq.

Forbuddet er gældende for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.

- I en sådan særsituation er vi nødt til at tage mange forholdsregler for at undgå smitten. Men kernen i min beslutning er at beskytte børn, de skal have et trygt hjem.

- Jeg håber, at vi som samfund ser børns vilkår som et fælles anliggende, at vi alle bidrager til et trygt samfund, udtaler formanden for Grønlands landsstyre, Siumut-formand Kim Kielsen, ifølge Sermitsiaq.

Tiltaget vil forbyde udskænkning af alkohol med en alkoholprocent over 2,25.

