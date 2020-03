Grønland undersøger første mulige coronatilfælde

Et fly fra Air Greenland er netop landet på Grønland. To af passagererne mistænkes for at have coronavirus.

På et fly fra Danmark, der mandag eftermiddag landede i den grønlandske by Kangerlussuaq, var der to passagerer, som er mistænkt for at være smittet med coronavirus.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Talsmand for Grønlands Politi Camilla Palmann kan ikke oplyse, hvilken nationalitet de to passagerer har.

Hvis de skulle vise sig at være smittet, vil det være det første tilfælde på Grønland af virusset.

Flyet er blevet kørt over på sydpladsen i lufthavnen. Her skal landslægen, sundhedsvæsenet og Grønlands Politi vurdere, hvad der skal gøres, lyder det i meddelelsen.

- Epidemikommissionen er nedsat, og situationen vil blive håndteret herfra, fremgår det.

Grønlands Politi regner med at melde nyt ud om situationen senere mandag.

Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) er en lille by i Vestgrøndland. Den ligger omtrent 320 kilometer væk fra hovedstaden Nuuk i fugleflugt.

I Danmark er 59 personer smittet med coronavirus, mens 770 personer er i karantæne. På Færøerne er der to registrerede smittetilfælde, mens 31 personer er i karantæne. Grønland er fortsat uden smittetilfælde.

/ritzau/