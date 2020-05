Grønlandske børn må vente på Mette F.-undskyldning grundet corona

En historisk udredning står i vejen, før den danske regering kan levere officiel undskyldning.

Grundet coronakrisen og den delvise nedlukning af Danmark er flere ting blevet udskudt.

Blandt andet må de 22 såkaldte eksperimentbørn fra Grønland vente med en officiel undskyldning fra regeringen.

En historisk udredning, der skal være færdig først, er forsinket på grund af coronakrisen.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) i et svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit. Det skriver mediet Sermitsiaq.

Regeringen afventer udredningen. Det oplyser statsministeren.

- Jeg har tilkendegivet, at regeringen vil give en undskyldning til de 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

- Efter ønske fra Naalakkersuisut og i respekt for den aftale, der er indgået om en historisk udredning, afventer regeringen denne udredning.

- Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forskerne er i gang med udredningen. Arbejdet er imidlertid - som mange andre dele af samfundet - påvirket af Covid-19 krisen, herunder nedlukning af arkiver og rejserestriktioner mellem Danmark og Grønland, skriver Mette Frederiksen.

Afleveringsfristen for udredningen er nu udskudt. Til foreløbig midt i november i år. Det skriver Sermitsiaq.

Det afhænger dog af den videre genåbning af Danmark. Og måske bliver det nødvendigt at forlænge fristen yderligere.

De 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951, var et led af et socialt eksperiment. Her skulle de lægge det grønlandske af sig og blive en dansktalende elite i Grønland .

Også Tibetkommissionen bliver yderligere forsinket. Det oplyser kommissionen på sin hjemmeside.

Tibetkommissionen kigger på politiets håndtering af demonstranter under et kinesisk statsbesøg i 2012. Den blev genåbnet i 2018. Allerede i slutningen af 2019 oplyste kommissionen, at den ikke kunne blive færdig inden for de aftalte to år.

Nu er der yderligere forsinkelse grundet coronakrisen.

- Forud for nedlukningen som følge af coronakrisen var der aftalt slutaflevering for de resterende myndigheder ultimo juni 2020.

- Imidlertid har de offentlige myndigheder, såvel de afleverende myndigheder som Tibetkommission II, været sat delvis ud af drift fra 13. marts 2020 og er det fortsat.

- Slutaflevering fra samtlige myndigheder kan derfor ikke forventes før tidligst to-tre måneder efter, at myndighederne og Tibetkommission II er genåbnet, skriver formand for kommissionen, Tuk Bagger.

