Grønlandske partier nærmer sig i regeringsforhandlinger

- Vi er kommet tættere på at finde vores fælles kurs, siger formand for Naleraq om forhandlinger med IA.

Forhandlingerne om en ny Naalakkersuisut-koalition - regeringskoalition - i Grønland fortsætter.

Venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit, IA, fik ved valget 6. april 12 mandater ud af 31 pladser i Inatsisartut, det grønlandske parlament, og blev dermed det største parti.

Partiet forhandler fortsat med Naleraq, der fik fire pladser, og det borgerlige parti Atassut, der har to pladser. Der skal tælles til 16 for at finde et flertal.

Efter valgsejren for en uge siden spåede IA-formanden, Múte Bourup Egede, en ny koalitionsaftale efter 15. april. Og en aftale nærmer sig angiveligt.

Det fortalte formanden for Naleraq, Hans Enoksen, onsdag til det grønlandske medie KNR.

- Vi er kommet tættere på at finde vores fælles kurs. Samtalerne går godt.

- Det kan også mærkes, at vi har været i oppositionen sammen med fælles mål, som er meget afgørende i vores forhandlinger, sagde han til mediet.

Han nævner socialområdet, uddannelse, transport og spredning af anlægsområdet ud til kysten som emner, partierne har talt om.

IA-formanden har også mødtes med Atassuts Aqqalu Clasen Jerimiassen.

Men spørgsmålet om selvstændighed kontra et rigsfællesskab med Danmark fylder meget hos Atassut-lederen, skriver KNR.

- Vi har meldt klart ud, at vi foreløbig går ind for rigsfællesskabet. Og de to øvrige partier har meddelt, at de går ind for selvstændighed. Heri ligger den klare forskel, sagde Aqqalu Clasen Jerimiassen onsdag til mediet.

Og på det punkt vil partiet stå fast, lyder det fra formanden ifølge KNR.

Der er dog også optimisme.

- Jeg kan mærke, at et samarbejde er meget sandsynligt. Det vil vise sig i de efterfølgende samtaler. Indtil nu har vi primært diskuteret emner, som vi kan samles om, men har også talt om, hvad vi gør, når talen kommer på emner, som skiller, siger Atassut-lederen til KNR.

/ritzau/