Grønlandske skolebørn kan flyve hjem på selvstyrets regning

233 børn fra Grønland går på efterskole i Danmark. De er lukket, og derfor vil selvstyret betale hjemrejser.

Grønlandske efterskoleelever i Danmark kan komme hjem på selvstyrets regning.

Det oplyser naalakkersuisoq (minister, red.) Karl Frederik Danielsen på et pressemøde fredag. Her er han stedfortræder for Ane Lone Bagger. Det skriver mediet Sermitsiaq.

- Næsten alle forældre er kontaktet af Selvstyret for at sikre, at børn og forældre bliver hjulpet gennem den situation, der er opstået, efter at Danmark har valgt at lukke alle skoler, siger han ifølge mediet.

Udmeldingen skyldes, at den danske regering har lukket samtlige uddannelsesinstitutioner i landet fra fredag. Det er gjort i håb om, at coronavirusset ikke spreder sig yderligere i samfundet.

Børnene kan tage hjem til mor og far, mens skolerne er lukket. Men for de 233 grønlandske børn på efterskoler i Danmark er det ikke nødvendigvis lige så nemt.

En del af der grønlandske børn er taget hen til deres kontaktfamilier i Danmark.

Det kan alle dog ikke gøre. På Galtrup Efterskole på mors er næsten 40 grønlandske elever stadig på efterskolen, som fungerer som en kontaktfamilie for alle de grønlandske elever.

Hvis børnene vil hjem, betaler selvstyret rejsen til Grønland - og retur igen, når det bliver muligt, oplyser Karl Frederik Danielsen på pressemødet.

Skolerne i Danmark er som udgangspunkt lukket i to uger.

/ritzau/