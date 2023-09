Grunde er overvurderet med åbne øjne af Skattevæsenet

De foreløbige ejendomsvurderinger er blevet meget kritiseret for at være unøjagtige. En del af forklaringen kan være, at der ikke er taget højde for grundenes begrænsninger.

Det fremgår af materiale, som blev fremlagt på et møde med partierne bag de nye ejendomsvurderinger i sidste uge ifølge DR Nyheder.

Der er eksempelvis ikke "taget højde for begrænsninger i grundens anvendelse, fx servitutter, fredning mv.".

- Dette vil blive håndteret ved manuel sagsbehandling, når de endelige vurderinger udsendes fra 2025, skriver Skatteministeriet i materialet.

Det ufuldstændige grundlag kan have resulteret i, at nogle boligejere har fået mangedoblet deres grundværdi. Det sker, selv om der er klare begrænsninger for, hvad de kan eller må bygge på deres grund.

De forkerte vurderinger er foretaget med åbne øjne. Skattemyndighederne ved, at de vil komme til at vurdere grundene forkert og for højt.

Først når de endelige vurderinger kommer tidligst i 2025 vil myndighederne rette op på fejlene.

Oplysningerne fremgår også af ejendomsvurderingsloven, der blev vedtaget tilbage i maj.

I materialet fra mødet erkender Skatteministeriet, at det er en af årsagerne til, at der findes en række eksempler på "meget høje grundværdier".

Ifølge eksperter rammer problemerne boligejere i massevis, der ender med en forkert foreløbig vurdering og dermed et forkert skattegrundlag til næste år.

- Man kan ikke være bekendt at lave sådan et system.

- Det er en alvorlig bekræftelse af, at processen med at udarbejde ejendomsvurderingerne er grebet forkert an, siger Esben Munk Sørensen, der er tidligere professor ved Aalborg Universitet.

Han kalder det en "urimelig byrde" at pålægge borgerne. De skal have et højt kompetenceniveau for at gøre indsigelser.

