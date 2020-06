Grundlovsdag: Lær alt om demokratiets fødselsattest

For 163 år siden fik Danmark sin grundlov. Læs alt om lovens tilblivelse og betydning for folk, kirke og demokrati

Når vi i morgen den 5. juni markerer 163-årsdagen for Danmarks Riges Grundlov, vil der formentligt i ganske mange grundlovstaler blive talt om grundloven som demokratiets fødselsattest og fundament.

At det forholder sig sådan, er dog en sandhed med modifikationer. For da grundloven blev vedtaget den 5. juni 1849, var det langt fra alle, der fik samme adgang til demokratiet.

"Fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter og fjollede" fik eksempelvis ikke valgret, og man skulle i princippet helt frem til 1915 med indførelsen af kvinders stemmeret, før grundloven omfattede alle.



I de seneste års debat om grundloven, har især kirke-stat-forholdet fyldt meget. Læs her, hvordan de kirkelige aktører påvirkede udarbejdelsen af grundloven.

Centralt i arbejdet med grundloven stod blandt andre biskoppen og politikeren D.G. Monrad, der i historiebøgerne både har fået æren for at arbejde for grundloven, men også en væsentlig del af skylden for Danmarks nederlag ved krigen i 1864.

