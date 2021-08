Grundtvig-center taget af finansloven for tredje år i træk

Det begynder at ligne den klassiske fortælling om Peter og ulven. Efterhånden som Peter får råbt ”Ulven kommer!” tilpas mange gange, uden at det sker, bliver folk i landsbyen resistente over for at tro på, at ulven faktisk kan komme. To gange tidligere har den socialdemokratiske regering på finansloven lagt op til at standse sin støtte til Center for Grundtvigforsknings udgivelse af alle Grundtvigs værker, men alligevel til sidst fundet 9,9 millioner kroner pr. år. Nu lægges der med finanslovsforslaget for 2022 for tredje gang op til, at pengestrømmen skal ophøre, og centerleder Katrine Frøkjær Baunvig håber, at forløbet fra de to seneste år kan gentage sig. Men hun frygter, at ulven rent faktisk kommer denne gang.