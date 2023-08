Gruppeformand så gerne at Stephensen havde trukket sig helt

Jon Stephensen bestemmer selv over sit mandat, men det havde været passende, at han trak sig.

Det siger Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, efter at Jon Stephensen har meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger.

Havde Stephensen trukket sig helt og overladt pladsen til stedfortræder Lean Milo, havde Milo kunnet sidde i Folketinget, og SVM-regeringen var ikke blevet et mandat mindre.

- Jon Stephensen er valgt ind på Moderaternes stemmer, og dermed havde vi selvfølgelig håbet, at han havde valgt at trække sig ud af Folketinget. Det har han ikke valgt at gøre, og det må vi tage til efterretning.

- Det er hans beslutning. Men det havde måske været på sin plads, at han havde trukket sig og overladt mandatet.

Under Stephensens orlovsperiode, som begyndte i april, har Frandsen selv åbnet for, at Jon Stephensen kunne komme tilbage - måske endda som kulturordfører.

Det er sket, selv om ansatte i kulturbranchen har kritiseret Jon Stephensen for grænseoverskridende adfærd, ligesom det blev afsløret, at han havde sendt upassende beskeder til en 19-årig kvindelig partifælle.

Men tirsdag holdt folketingsgruppen et møde, hvor det blev slået fast, at Jon ikke kunne vende tilbage til gruppen.

Frandsen vil dog ikke fortælle, hvad der præcist er foregået på mødet, eller om der er sket noget yderligere udover de to sager involverende Jon Stephensen, der er kendt i offentligheden.

- Hvad der er foregået mellem Jon og partiet og Jon og mig, skal blive mellem os, siger han.

Han vil heller ikke uddybe, om der var enighed i gruppen.

Regeringen har stadig flertal med de nordatlantiske mandater, men med Jon Stephensens moderate exit går regeringen fra 89 til 88 mandater.

Frandsen fastholder dog, at SVM-regeringen står stærkt.

Spørgsmål: Det kræver kun, at en bryder partidisciplinen og siger, at vedkommende ikke vil stemme for. Det er vel en skrøbelig situation at stå i?

- Sådan er det jo. Før var det to, og nu er det en, siger Henrik Frandsen.

