Gud indgår indirekte i kongens valgsprog

Det har vakt undren og kritik, at Gud ikke er nævnt i kong Frederiks nye valgsprog, "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark".

Men selv om Gud ikke fremgår direkte i kongeordet - som kongen kalder sit valgsprog - så indgår den kristne tro alligevel indirekte. Det fremgår af bogen "Kongeord", som er udkommet onsdag.

- Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være "forbundne", siger kongen i bogen.

- Troens styrke ligger ikke i, om Gud er nævnt i et kongeord, men i at vi som mennesker, som folk, føler os forbundne til hinanden gennem vores kristne tro, siger han videre.

Kongen fortæller, at han som barn blev "overstimuleret af kirkegang", men at han senere har fundet glæde ved at gå i kirke.

Kong Frederik fortæller desuden, at han og dronning Mary altid har bedt aftenbøn med deres børn, og at de to yngste fortsat beder om at sige Fadervor, inden de skal sove.

Og så fremhæver han nogle salmer, der har gjort særligt indtryk på ham.

Det gælder blandt andet Grundtvigs "Alle mine kilder skal være hos dig" og Kingos "Sorrig og glæde de vandre til hobe".

Sidstnævnte var udgangspunktet for den tale, som den tidligere biskop og kongelige konfessionarius Erik Norman Svendsen holdt, da Frederik og Mary blev gift i 2004.

Allerede på søndag skal kongen i kirke igen. Det sker i Aarhus Domkirke, hvor den kongelige familie deltager i en festgudstjeneste.

/ritzau/