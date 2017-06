Guld, sølv og hæder til Kristeligt Dagblads digitale fortællinger

Specialhistorier og terroroverblik blev i dag hædret ved Danske Mediers digitale prisuddeling

I de sidste fire år har Kristeligt Dagblads netredaktion arbejdet målrettet på at producere kreative og overraskende artikler til nettet. En indsats, der i dag blev belønnet med både guld, sølv og hæder, da branceorganisationen Danske Medier uddelte deres digitale priser i Pressens Hus i København.



”Vores opfindsomhed og måde at udnytte netmediets muligheder har givet os en position som en af de førende på området i landet. Og det er det, vi igen er blevet belønnet for,” siger digital redaktør Stinne Andreasen.



Guldet gik til ”Hyldest til den danske sang!”, der vandt i kategorien ”Årets Digitale Historie”. Derudover modtog ”Julie er online hele dagen lang” sølv i samme kategori, mens der var hæder til Kristeligt Dagblads terrorskabelon i kategorien ”Årets Digitale Ide”.



”Hyldest til den danske sang!” blev udgivet den 20. juni 2016, og er sandsynligvis Danmarks første karaoke-artikel.



Både på nettet og i avisen blev den layoutet som en af de fællessange, man får udleveret til konfirmationer og fødselsdage, og sangen blev også indspillet af et kor. Papirversionen fik i april hædrende omtale ved Danske Mediers prisuddeling for printdesign, og nu modtager den digitale version altså guld.



”I en hektisk nyhedsbranche bestræber vi os på at lave artikler, der skiller sig ud på en måde, som læserne kan mærke og dermed huske. Artiklen om den danske sang overrasker og får smilet frem. Den er blevet spillet i radioen og har fået mange positive reaktioner. Det er skønt, at kreative tiltag på den måde belønnes,” siger digital redaktør Stinne Andreasen.



Også fra juryen var der rosende ord til guldvinderen.



”Den danske sang fylder 90 år!” må være indbegrebet af originalitet og nyskabelse. Som læser bliver man på sikker vis ført igennem fortællingen af det syngende kor, som bakkes op af et enkelt, men alligevel dynamisk design, der får den forholdsvis lange tekst til at virke let og levende. Indhold, form og design er fuldstændig gennemført og supplerer hinanden på fineste vis, hvorfor juryen ikke tøver med at uddele en guldmedalje i kategorien 'Årets digitale historie'," udtaler juryen.



Historien er skrevet af journalist Morten Mikkelsen og den digitale tilrettelæggelse er af Kim Schou.

Sølvvinderen ”Julie er online hele dagen lang” er historien om en teenagepige og hendes telefon. Netartiklen var krydret med GIF’s og blinkende elementer, der skulle illustrere en hverdag, hvor man konstant bliver afbrudt af sin telefon.



"Kristeligt Dagblad har med artiklen ”Teenageliv: Julie er online hele dagen lang” vist, hvordan det er muligt at tilpasse den visuelle oplevelse af en historie, så den passer til selve historien. Med simple animationer bliver historien om teenageren Julie Bjerk Jørgensen nærmest oplevet gennem det univers, som hun lever i. Kristeligt Dagblad viser med historien, at selv små ændringer kan gøre en stor forskel for den digitale oplevelse," udtaler juryen.



Artiklen er skrevet af journalist Thilde Thordahl Andersen, og Kim Schou stod for den digitale tilrettelæggelse af artiklen.

Endelig var der hædrende omtale til skabelonen for terrordækning, der kom i brug, da London i marts blev ramt af terror.



Kristeligt Dagblads digitale redaktion ønskede at samle avisens dækning af angrebet ét sted, så læserne hurtigt kunne få svar på de centrale spørgsmål. Samtidig tilbød den dybde i form af infografikker om terrorangrebenes historie og geografiske placering.



"Begivenheder, der udvikler sig hurtigt er udfordrende for mediernes evne til præcision og overblik. Med Kristeligt Dagblads skabelon for digital dækning af katastrofer, ulykker og terror er det sat en ny standard for mediernes fornemmeste disciplin, nemlig til enhver tid at formidle, hvad der er muligt - hverken mere eller mindre. Konceptet sikrer, at Kristeligt Dagblad er forberedt, når det uventede sker og garanterer læserne det bedst tænkelige overblik uanset, hvor meget begivenheden udvikler sig," udtaler juryen.



Skabelonen er udarbejdet af Kim Schou.



Læs alle Kristeligt Dagblads digitale fortællinger på K.dk/historier