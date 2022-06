Gule ærter kan blive fremtidens ost

Gule ærter leder for mange tankerne hen på den klassiske ret, hvor de gule ærter serveres med flæsk, men i fremtiden kan det blive ost, man kommer til at tænke på.

Forskere ved Københavns Universitet har i samarbejde med enzymvirksomheden Chr. Hansen arbejdet på at skabe et alternativ til ost lavet på mælk. Det gør man ved at udnytte de proteinrige gule flækærter. Målet for forskningen er at skabe en plantebaseret ost, der både er interessant i smag og tekstur, hvilket det nuværende udbud af plantebaseret ost mangler. Ingen har nemlig udviklet en god måde at lave planteost på. En af årsagerne til det er, at mælk indeholder store mængder af proteinet kasein, som er med til at skabe ostens unikke tekstur og smag, men det protein er svært at efterligne.