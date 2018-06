Gymnasieelever: Drukforbud vil blot rykke festen videre

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier opfordrer rektorerne på gymnasier til at tage ansvar for festkultur.

Skal rammerne ændres for alkohol- og tobakskulturen på danske gymnasier, skal det ske i dialog med eleverne.

For hvis det bliver håndteret med forbud fra rektorniveau, vil det ikke have en gavnlig effekt, vurderer Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning.

- Hvis man bare går ind og forbyder eller laver stramme regler for alkohol på gymnasiet, så tror jeg bare, at festen vil rykke et andet sted hen, siger han.

Danske Gymnasier, tidligere Gymnasieskolernes Rektorforening, og Sundhedsstyrelsen er fredag gået sammen om et fælles brev landets gymnasierektorer.

Her opfordrer de til at tage aktiv stilling og ansvar for at skabe sunde rammer i forhold til alkohol og rygning.

Ifølge afsenderne af brevet er der på nogle gymnasier udviklet en uheldig festkultur, hvor der bliver drukket for meget. Samtidig er rygning et stigende problem, står der.

Gymnasiet skal udfordre unges handlemåder, men det skal ikke tvinge unge til at opføre sig på en bestemt måde, mener Yazdani.

Han erkender, at der kan være problemfyldte sider ved unges drukkultur. Han nævner, at flere unge kan opleve at være udenfor, hvis de ikke vil drikke alkohol.

- Men alkohol er også for mange en del af det at være ung, og hvis ikke du må gøre det på skolen, så tager du på bar i stedet.

- Så er det trods alt bedre, at man kan gøre det på skolen, hvor der er faste rammer, siger han.

