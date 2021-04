Gymnasieelever går til undervisning på caféer i protest

Sogneregel rammer skævt, når elever gerne må mødes på café, men ikke i klasselokalet, mener gymnasier.

Elever fra Viby Gymnasium i Aarhus og Gefion Gymnasium i København vil mandag gå sammen på café, mens de bliver undervist virtuelt via deres computere.

Det oplyser Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Det sker som led i en protestaktion, hvor de vil gøre opmærksomme på, at den omdiskuterede sogneregel rammer skævt.

Reglen betyder for eksempel, at nedlukningen af Sankt Pauls Sogn i København har ført til lukning af Gefion Gymnasium, selv om det blot er 2,6 procent af gymnasiets 1250 elever, der bor i sognet.

Formand for DGS Ingrid Kjærgaard fortæller, at man med aktionen vil sætte fokus på, at "eleverne rigtig, rigtig gerne vil tilbage fysisk i skole".

- Vi synes, at det er lidt paradoksalt, at man lukker gymnasier ned, som har nul smittede, og at eleverne så kan tage ud på bar eller café i deres fritid, hvor de i princippet kan mødes med deres klasse.

- Men de kan ikke få lov at møde op til undervisningen i et klasselokale på skolen. Vi synes, at det er dobbeltmoralsk og en nedprioritering af uddannelserne, siger hun.

12. april trådte en automatisk model for nedlukning af sogne med høje smittetal i kraft.

Skoler, fritidsordninger og indendørs kultur- og idrætsliv bliver lukket, hvis smittetallene i et sogn overskrider tre værdier.

Der skal over de seneste syv dage have været mindst 20 smittetilfælde i sognet, antallet af smittede per 100.000 indbyggere er over 400, og positivprocenten er over to.

Ifølge DGS bør modellen ændres, så der er større fleksibilitet for ungdomsuddannelser. For eleverne har brug for den fysiske undervisning, lyder budskabet.

- Eleverne går på læseferie lige om lidt. Det er de sidste undervisningsmoduler, man har op til eksamen, som man går glip af, og som man nu bliver nødt til at tage virtuelt. Og den virtuelle undervisning giver ikke det samme faglige udbytte som den fysiske undervisning.

- Man skal droppe de automatiske nedlukninger baseret på sogne, og så skal man i stedet lukke ned i de klasser og de skoler, hvor der faktisk er smittede elever, siger Ingrid Kjærgaard.

DGS står sammen med Viby Gymnasium og Gefion Gymnasiums elevråd bag protestaktionen mandag.

Eleverne fra Gefion Gymnasium sætter sig mandag klokken 09.45 med deres klasser på caféer i København og modtager den virtuelle undervisning sammen. Det samme gør elever fra Viby Gymnasium ved caféerne langs åen i Aarhus.

De understreger, at alle elever bliver testet inden aktionen og derudover også overholder generelle retningslinjer for at undgå smittespredning.

