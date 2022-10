Det skal diskuteres, om lærerne har tid til at give den nødvendige feedback til eleverne, mener organisation.

Gymnasieelever: Karaktererne fylder især for meget i starten

Det er en god idé at afskaffe standpunktskaraktererne i 1.g og i stedet erstatte dem med mere feedback, hvis man vil skabe bedre trivsel blandt gymnasieeleverne.

Det mener Madeleine Steenberg Williams, der er forkvinde for organisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

- Det er noget, som vi har råbt op om længe. Karakterernes fylder for meget - især i starten af gymnasietiden, hvor nogle i forvejen kan have svært ved at passe ind, siger hun.

- Det er med til at skabe en usund kultur omkring karakterer, og det skaber et usundt pres.

Reaktionen kommer, efter at De Radikale har udlagt et ønske om et opgør med karakterer i løbet af første gymnasieår. Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Det skal ske som en del af De Radikales ønske om et nationalt kompromis for børn og unges trivsel.

Madeleine Steenberg Williams tror ikke, at et karakterstop i 1.g i sig selv vil løse problemerne omkring mistrivslen.

- Men det ville være med til at hjælpe, lyder det.

- Når jeg taler med elever, så siger de, at det første, de introduceres til i gymnasiet, er vigtigheden af karakterer, og hvor meget det kommer til at fylde.

- Det er ærgerligt, fordi karakterer ikke nødvendigvis er retvisende for, hvad man gør forkert eller rigtigt - men det er feedback.

De Radikale mener, at det vil blive nemmere for eleverne at forstå deres faglige niveau, hvis de sammen med lærerne har tid til at få den nødvendige feedback.

Men ifølge Madeleine Steensberg Williams, åbner det for en helt ny diskussion.

- Samtale og fordybelse er noget, der tager tid, og derfor er det heller ikke gjort før. Det er en reel bekymring.

- Men det er vigtigt, at vi også tager en diskussion om, hvorfor der ikke gives mere feedback. Hvorfor har lærerne ikke tid til det? Er de for pressede?, siger hun.

De Radikales forslag åbner også for muligheden for forsøg med karakterafskaffelse i 2.g.

/ritzau/