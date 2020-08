Gymnasieelever klumper sig sammen efter forældrenes indtægter

Færre gymnasier har en blandet elevsammensætning målt på forældrenes indtægt på både landet og i større byer.

Over de seneste 20 år har gymnasieelever i stigende grad søgt gymnasier med andre, der ligner dem selv.

Et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af stx-institutioner med et blandet elevgrundlag, målt på forældrenes indkomst, er faldet fra 67 procent i 2000 til 38 procent i 2019.

I 2000 havde 97 af 145 gymnasier en blandet elevsammensætning. I 2019 var det 57 af 149, skriver Jyllands-Posten.

Den stigende polarisering er mest tydelig i hovedstadsområdet. Her har gymnasier i nærheden af udsatte boligområder en etnisk skæv elevsammensætning.

Men også i resten af landet er andelen af gymnasier med et blandet elevgrundlag faldet. I Nordjylland havde 13 af i alt 15 gymnasier således et blandet elevgrundlag i 2000. I 2019 var det syv af gymnasierne.

Det bekymrer Søren Hindsholm, der er formand for fordelingsudvalget i Nordjylland. Udviklingen viser ifølge ham, at "Danmark bliver opdelt mere og mere".

Politikerne mødes i efteråret for at forhandle elevfordeling. På forhånd tegner der sig et flertal for at øge grundtilskuddet til gymnasierne, så de ikke er så afhængige af antal elever.

Samtidig vil de indføre en strammere styring af, hvor eleverne kan blive optaget. Det kan være ved at lægge et loft over antallet af klasser og slå gymnasierne sammen i klynger.

- Jeg er villig til at kigge på et hvilket som helst redskab, der gør, at der ikke længere er en konkurrencesituation mellem gymnasierne, for det mener jeg er ødelæggende for uddannelsesudbuddet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til avisen.

For at et gymnasie lever op til Børne- og Undervisningsministeriets definition på at have et "blandet elevgrundlag" skal 10-30 procent af eleverne have forældre, der ligger i den femtedel på landsplan, der har de højeste indtægter. Ligeledes skal 10-30 procent af eleverne have forældre, der ligger i den femtedel, der har den laveste indtægt.

/ritzau/