Gymnasieelever i Nuuk: Selvstændighed er urealistisk

Inaluk Hansen og Malou Nissen fra gymnasiet i Nuuk kan ikke se, hvordan Grønland kan blive økonomisk selvbærende

Grønland er et kæmpe land med et barskt klima, og befolkningstallet er ikke større end i en dansk kommune. Derfor er det er meget svært at forestille sig et selvstændigt Grønland.

Det mener de to gymnasieelever Inaluk Hansen og Malou Nissen, der begge er 18 år og går i 2.g på Midtgrønlands Gymnasiale Skole i Nuuk. De to unge har været på efterskole i Danmark.

Inaluk Hansen taler både dansk og grønlandsk, mens Malou Nissen primært taler dansk.

”Jeg kan ikke helt se, hvordan selvstændighed skulle kunne lade sig gøre. Vi er mange i Grønland, der har familie i Danmark. Hvis vi får selvstændighed, vil vi ikke kunne rejse til Danmark, komme på efterskole og få gratis uddannelse,” siger Malou Nissen. Hendes far er dansk, og hendes mor er grønlænder.

Inaluk Hansen, der også er vokset op i en dansk-grønlandsk familie, mener, at debatten om selvstændighed og sprog fylder alt for meget i Grønland.

”Sprogdebatten er bare en lang ond cirkel, der ikke stopper. I stedet for at snakke så meget om, at alle skal kunne tale grønlandsk, burde vi tale om, hvordan vi i fællesskab kan bruge kræfterne på at bygge landet op,” siger Inaluk Hansen.

De to gymnasieelever fortæller, at selvstændighed ikke er noget stort emne blandt de unge, de omgås.

”Hvis grønlænderne skal gå ned i levestandard, tror jeg, at mange vil flytte til Danmark,” siger Malou Nissen. Og Inaluk Hansen tilføjer: