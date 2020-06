Gymnasieelever ser gerne ekstra studiepladser bredt fordelt

Folketinget er torsdag enig om at oprette 5000 ekstra studiepladser inden for områder som teknologi og it.

Gymnasieeleverne er glade for, at der oprettes 5000 flere studiepladser til de unge, der ventes at droppe sabbatåret på grund af coronakrisen.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning så dog gerne, at pladserne blev fordelt bredt blandt uddannelserne - og ikke på specifikke.

Hvis mange søger pladser på uddannelser, der ikke får ekstra pladser, betyder det nemlig en højere adgangskvotient og flere afslag.

- Jeg er bange for, man forventer, at unge mennesker følger politikkernes excel-ark over, hvordan vi skal fordele os, siger formand Martin Mejlgaard.

- Det tror jeg ikke, man kommer til at have ret i. Så jeg tror stadig, man risikerer, at unge bliver afvist, fordi snittene bliver presset op, lyder det.

4500 af de ekstra studiepladser målrettes områder som teknologi og it, hvor erhvervslivet efterspørger kvalificerede medarbejdere. De resterende 500 er inden for velfærdsuddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at det ikke er usandsynligt, at 10.000 ekstra vil søge om at starte på en videregående uddannelse til efterår.

Det skyldes udbruddet af coronavirus, som kan ændre planerne for unge, der ellers havde tænkt sig at rejse eller arbejde.

Der er normalt ledige pladser ved efterårets studiestart. I 2019 var flere end 10.000 pladser ledige efter kvote 1-søgningen.

Derfor opfordres det i aftalen også til, at de unge i år søger bredere, end de normalt ville have gjort.

Martin Mejlgaard foretrækker, at unge søger med motivation og engagement. Derfor ser han også en risiko for flere afvisninger.

Han så derfor gerne, at de ekstra studiepladser blev bredere fordelt:

- Så der også blev åbnet mere for nogle af de uddannelser, hvor man forventer en større søgning, så man ikke skal have et højere gennemsnit for at komme ind end sidste år, siger han.

Bag aftalen om de ekstra studiepladser, der blev indgået torsdag, står alle Folketingets partier.

