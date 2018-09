Gymnasieelever skal gøre op med krænkende tradition

Gymnasieelever skal være den primære drivkraft bag opgøret med grænseoverskridende adfærd til "puttemiddage".

Eleverne skal gå forrest i at ændre de årlige drenge- og pigemiddage på landets gymnasier.

Det mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland-Paulsen, efter at BT i denne uge har skrevet om de såkaldte "puttemiddage".

Han mener dog, at man er nødt til at kigge på vores grundlæggende samfundsstruktur for at finde forklaringen på, hvorfor disse episoder opstår.

- Jeg tror først og fremmest, at man skal anerkende, at grunden til, at de her ting foregår, er, fordi der er en større krænkende kultur ude i samfundet, som siver ned og viser sig som drengemiddage i gymnasiet, siger han.

BT fortalte lørdag om 17-årige Anja Leighton, som måtte skifte skole efter at have deltaget i ydmygende og sexistiske ritualer foran hujende 3.g-drenge på Rungsted Gymnasium.

/ritzau/