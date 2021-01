Gymnasieelever vil aflyse eksamener og forlænge skoleåret

Gymnasieelever frygter, at måneders fjernundervisning går ud over faglige egenskaber. De vil aflyse eksamener.

En skoleleder, lærer og professor siger til Berlingske, at folkeskoleelever og gymnasieelever bliver hårdt ramt af, at de ikke kan få undervisning i skolen under nedlukningen.

Eleverne bliver mindre kloge og mangler sociale og faglige egenskaber, lyder det.

Gymnasieleverne vil løse det ved at aflyse langt de fleste eksamener og forlænge skoleåret, så det varer til midten af juni.

Det siger Ingrid Kjærgaard, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS.

- Vi vil lave samme model, som man lavede sidste sommer, hvor man aflyser langt de fleste eksamener - med få undtagelser - og så forlænger man skoleåret, så eleverne har mulighed for at indhente det tabte og se klassekammeraterne igen, siger hun.

Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado, og Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, foreslår blandt andet, at der kan oprettes sommerskoler eller særlige intensive forløb, for at eleverne kan indhente det tabte.

Men til sommer er løbet allerede kørt, siger Ingrid Kjærgaard.

- Det vil selvfølgelig hjælpe lidt hos de elever, der ikke er færdige til sommer, men det vil ikke gøre noget ved den udfordring, at afgangseleverne ikke føler, de har lært nok, inden de skal op til eksamener til sommer, siger hun.

Det er netop eleverne på gymnasiet og de ældste elever i folkeskolen, som forskerne er bekymrede for, fordi de til sommer skal til afgangseksamener.

Ane Qvortrup, der er professor på Syddansk Universitet og har forsket i den første nedluknings betydning for elevernes trivsel og faglighed, siger til Berlingske, at hun er bekymret.

- Jeg var ikke så skeptisk efter første nedlukning, fordi jeg var sikker på, at eleverne godt kunne klare en kort periode med fjernundervisning.

- Men nu har det stået på så længe, at det er problematisk. De vil komme til at mangle nogle faglige og sociale kompetencer, siger hun til avisen.

Gymnasieeleverne er enige i problematikken, siger Ingrid Kjærgaard.

- Den virtuelle undervisning giver slet ikke det samme faglige udbytte, og vi ved, vi står med gymnasieelever, der savner fællesskabet, og det sociale fællesskab betyder rigtig meget, for at man trives fagligt, siger hun.

44.793 har i øjeblikket skrevet under på et borgerforslag, der foreslår at aflyse en række eksamener for de studerende, der til sommer afslutter deres uddannelse.

/ritzau/