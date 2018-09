Gymnasieformand: Friere tøjler vil gavne unge i hele landet

Regeringen vil give gymnasier frirum til at udbyde flere retninger. Meget fornuftigt, mener gymnasieformand.

Danske Gymnasier ser regeringens udspil om at give de almene gymnasier mulighed for at tilbyde en bredere vifte af uddannelser som et rigtig godt initiativ.

Udspillet er en del af regeringens sammenhængsreform. Det skal blandt andet give flere aktører mulighed for at udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Netop den del ser Danske Gymnasier rigtig positivt på.

- Vi synes, at det er rigtig fornuftigt, at de almene gymnasier, der ligger med stor spredning over landet, kan varetage denne opgave, siger formand i Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

Gymnasieformanden mener, at de danske gymnasier kan løfte opgaven, og at tilbuddet vil gavne mange unge i Danmark.

Hun hæfter sig ved, at det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i hele landet.

Til trods for glæden hos gymnasieformanden havde hun gerne set, at det var kommet noget før.

- Vi har haft ønsket om, at der bliver ligestillet, undervejs i mange år, sådan de almene gymnasier kan udbyde de erhvervsgymnasiale uddannelsesretninger og erhvervsuddannelserne, siger Birgitte Vedersø.

Forslaget fra regeringen er et forsøg, der giver 25 gymnasier, voksenuddannelsescentre og erhvervsskoler mulighed for at deltage i en ordning, hvor de slipper for en række af de krav, der stilles til dem i dag.

Det vil blandt andet betyde, at de får friere rammer til at tilrettelægge undervisningen.

De friere rammer i forhold til undervisning har formanden endnu ikke haft lejlighed til at kigge nærmere på og kan derfor ikke udtale sig om dem.

Forsøget skal efter planen sættes i gang i sommeren 2020. Det skal vare tre eller fire år.

Bagefter skal der samles op på erfaringerne med henblik på eventuelt at ændre det generelle regelsæt.

Hvis det skal sættes i gang, kræver det en genforhandling af gymnasieforliget.

Foruden forsøget med friinstitutioner vil undervisningsministeren også lancere et udspil, der skal luge ud i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet.

/ritzau/