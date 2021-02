Gymnasielærere: Trivsel bør prioriteres resten af skoleåret

Snart har minister afklaring om gymnasieelevernes eksaminer til sommer. Lærere vil have fokus på trivsel.

Coronanedlukningen har konsekvenser for trivslen hos landets skoleelever.

Det mærker landets gymnasielærere, og derfor bør det vigtigste formål resten af skoleåret være at tage hånd om de problemer.

Det siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

- Tiden, der er tilbage med eleverne det her skoleår, bør bruges på så godt som muligt at adressere de trivselsproblemer, som er afdækket.

- Så må andre hensyn være lidt mere sekundære. Deri ligger nok også et valg om, hvor mange eksamener der skal gennemføres, siger han.

Han mener, at det bør prioriteres at få så mange elever som muligt fysisk tilbage i klasseeleverne - også hvis det er på bekostning af antallet af eksamenerne, som så afholdes til sommer.

Flere partier mener, at der bør skrues ned for antallet af eksamener, eller at de bør droppes helt. Det ser dog snart ud til, at der kommer en afklaring.

Mandag sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at eleverne kan forvente en afklaring på sommerens eksamener inden vinterferien.

Den finder enten sted i uge syv eller otte, afhængigt at hvor man bor i landet.

/ritzau/